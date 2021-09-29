振興五倍券請領人數已達1300萬人，經濟部規劃發動國公營事業油糖鹽鋼空再推出聯合晚鳥優惠，提出住宿、加油、餐飲加碼。像是持券可抽中油加油金、台糖台北會館首度住宿「買一送二」，送出萬元住宿金大優惠等，要衝高五倍券消費熱度。

振興五倍券紙本券預約人數今晚到911萬，即將破千萬，數位券只有382萬人。經濟部表示，後續400萬份好食券發完後，會思考再加量。另外，會推出晚鳥優惠活動。

據了解，有別於過往三倍券晚鳥優惠抽25台Gogoro電動機車，這次經濟部將發動旗下國營公股事業，全面推出五倍券相關加碼，衝高消費熱度。包括中油、台糖、台鹽，乃至中鋼、漢翔的餐廳都被call進來，盤點可推優惠活動。

中油預計針對振興券，提出消費可抽加油金、會員點數加倍送、各項獎品等活動。台糖加油站則是10月8日起至12月7日止，不管是紙本券或數位券都可享汽油每公升降1.5元優惠。

台糖更整合旗下飯店、渡假村及觀光糖廠等據點，打算推出15項餐飲住宿優惠專案，其中以台糖台北會館史無前例，打出住1晚豪華雙人房5000元，直接送2晚同等級住宿券，現省1萬元最殺方案。

另台糖長榮酒店則是五倍券入住加贈平日住宿券1張，還送餐飲抵用券、咖啡兌換券等。台糖健康易購網則是單筆金額滿5000，可獲500元購物金。台鹽推出到年底以前，全台生技門市申請振興券預購，可3000元振興券買5000元原價商品券等。

經濟部指出，不只是油糖鹽，像是中鋼在高雄有自己餐廳明邦廳，漢翔公司在台中有翔園會館，也都會配合提出五倍券的餐點優惠活動，也就是可以搭配的國公營事業都要動起來。