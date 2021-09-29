70歲知名導演張紀中，曾參與製作多部金庸劇，包括《笑傲江湖》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等，4年前他梅開二度迎娶小31歲太太杜星霖，婚後生下一對兒女，近日杜星霖又被揪小腹微凸疑似懷第三胎，張紀中更語帶玄機回應，掀起陸網熱議。

張紀中和杜星霖經常在抖音分享一家人幸福生活，29日又更新一段夫妻倆抱著女兒唱歌的畫面，杜星霖穿著連身洋裝，就被網友眼尖發現，她的小腹微微凸起，似乎散發濃濃孕味，加上影片配文為「家裡又迎來一個新的春天」，因此更被瘋傳是有了第三胎。

杜星霖小腹微凸被封猜有孕，張紀中回應疑似默認。（圖／翻攝自抖音）

影片上傳後，即有網友在留言區詢問「新的成員？」張紀中則回應三個玫瑰花以及一個手指愛心的符號，疑似默認三胎傳聞，雖有不少粉絲獻上祝福，大讚他們是真愛，但也有不少網友直虧「站在一起簡直像三代同堂」、「是真愛，真愛錢」、「孩子長大了情何以堪」。

事實上，張紀中上月底曾分享夫妻倆抱著兒女的一家四口照，當時他也寫下：「喜鵲枝頭叫喳喳」，並欲蓋彌彰地將太太的肚子周遭加上模糊特效，可仍被看出有明顯隆起的小腹，當時不少人就讚嘆70歲張紀中老當益壯。