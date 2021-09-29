曾奪下《英雄聯盟》S2世界冠軍的知名電競選手Toyz劉偉健，今（29日）驚傳涉嫌販賣二級毒品大麻被捕，檢察官訊後已向台中地院聲請羈押。對此他的正妹女友奈奈（Betty）剛剛照常在社群網站PO出業配文，看似心情不受影響，反而是粉絲比她還心急，紛紛留言詢問Toyz狀況。

Toyz與女友奈奈感情恩愛，經常在社群網站PO出親密合照，放閃不手軟，如今Toyz驚傳販毒被捕，也讓外界分外關心奈奈的心情，不過奈奈心情看似不受影響，稍早照常在社群網站PO出汽車廠商合作的業配文，自豪她小露纖腰打扮性感又不失帥氣，與身後車子有夠搭。對於網友留言誇她是偶像，奈奈亦親自回覆對方「買個同款」。

其實Toyz女友奈奈來頭不小，不僅是在網路上小有名氣的網紅正妹，老爸還是有賽車教父之稱的知名賽車手陳俊杉，而年僅20歲的她也在爸爸的耳濡目染下，走上賽車手這條路，17歲就打破卡丁車的最速單圈紀錄，如今已晉升到GT3賽事，可說是虎父無犬女。

Toyz自販毒被捕消息傳出後，他的社群網站也瞬間被網友酸言灌爆，「勒戒所公道伯」、「這下真的GG了」、「大麻公道伯」、「牢飯公道伯」，幸好還有一人支持他，那就是知名歌手謝和弦。謝和弦一得知Toyz風波後，立刻放下昔日恩怨，於臉書PO文相挺：「這些都過去的事了我不會在意，現在我要求台中地檢署釋放劉偉健，大麻要除罪，釋放劉偉健，大麻要除罪，釋放劉偉健。」

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