中央氣象局表示，明天(30日)午後南部近山區的平地及其他山區有零星短暫雷陣雨，周五（10月1日）起天氣有明顯轉變，午後需慎防劇烈天氣。此外，「天氣職人」吳聖宇指出，下周南海到菲律賓以東這一帶海域有季風低壓帶建立的趨勢，可能有新的熱帶低壓甚至颱風醞釀發展；至於國慶連假天氣，東半部降雨機率較高，西半部天氣較穩定。

洗車快趁這兩天！周末天氣有變化 氣象局最新說明｜2021.09.29

明天(30日)各地大多晴到多雲，午後南部近山區的平地及其他山區有零星短暫雷陣雨，此外，東半部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，明晚起水氣稍增，馬祖地區有局部短暫陣雨；清晨夜晚舒適，各地低溫約24到27度，白天偏熱，各地高溫約31至35度。

定量降水預報。(圖/氣象局)

周五(10月1日)水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區易有局部大雨發生。周六(2日)風向漸轉為東北至偏東風，東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區易有局部大雨發生。

下周日至下周三(3日至6日)各地大多為多雲時晴的天氣，環境風場偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。10月7日至9日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

「天氣職人」吳聖宇表示，下周越到後期，東半部(宜花東、恆春半島)以及大台北東側、基隆北海岸、東北角等地下雨的機會越高，一直到國慶連續假期，東半部仍將維持容易下雨的天氣，西半部可望持續一段時間都是比較穩定且降雨機會低的天氣，並且會延續到國慶連續假期。

至於第16號颱風蒲公英，未來朝日本東南方海面前進，對台灣雖無直接影響，周四至周六基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖沿海易有長浪發生的機率，尤其東南部沿海地區(含綠島、蘭嶼)有3米左右浪高出現的機率，海邊活動請注意安全。