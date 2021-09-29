台灣基進立委陳柏惟面臨10月的罷免案，卻在27日立院質詢國防部長邱國正時，使用台語質詢，還要求口譯人員傳譯，過程中還嗆「邱國正鴨霸」；邱則狠酸「怕陳柏惟聽不懂（國語）」，輿論批評做秀，陳柏惟被迫回應「很抱歉」。作家蔡詩萍表示，陳柏惟硬要在語言上作文章，是要「羞辱邱部長」呢？還是「羞辱國軍」呢？還是他根本是要「羞辱三軍統帥蔡英文總統」？難道他不知道蔡總統此時正「倚重」這位外省籍的國防部長嗎？

蔡詩萍28日在臉書貼文表示，身處罷免風暴的陳柏惟，不採取低調避風的策略（如高雄市議員黃婕），反而刻意單挑外省籍的國防部長，不在國防議題上用功，卻在語言上作文章，可見他並非政治菜鳥，而是別具用心的政客。毫無疑問，陳柏惟是鐵了心，要把罷免案提升到不止是藍綠對決，甚且是族群對立。不過，陳柏惟是自曝其短，自取其辱。

蔡詩萍認為，陳柏惟單挑國防部長，刻意要用台語質詢，徹底暴露他「轉移焦點」的居心，他要讓自己的罷免案，衍生成族群對抗。但邱部長頂得好，一來一往之間，反倒是陳柏惟有點沉不住氣，重點是陳柏惟身為立委，關切的竟不是「質詢的內容」，而是「質詢的形式（語言）」？！這是不是有點「買匵還珠」本末倒置呢？難怪陳柏惟會走到讓人發起罷免的地步，那是因為他就是搞不清楚狀況。

蔡詩萍指出，陳柏惟還有一件事不清楚狀況，他在質詢時完全不尊重國防部長，還刻意針對他的外省族群的身分，硬要在語言上作文章，這是要「羞辱邱部長」呢？還是要「羞辱國軍」呢？還是他根本是要「羞辱三軍統帥蔡英文總統」？難道他不知道蔡總統此時此刻是在「倚重」這位外省籍的國防部長嗎？