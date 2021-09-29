空軍志航基地飛官羅尚樺今年3月22日因軍機擦撞墜海因公殉職，留下懷有身孕的妻子張秀宇。事發半年後，張秀宇今（29）日順利誕下兩人愛的結晶，在IG發文「寶貝小玉米歡迎妳的到來」。
3月22日，志航基地飛官潘穎諄駕駛F-5E戰機執行對地炸射戰術任務返航時，與羅尚樺駕駛的戰機發生擦撞墜海，羅尚樺被黑鷹直升機救起吊掛送醫，仍宣告不治，當時張秀宇在IGPO出18字痛心喊話羅尚樺，「我愛你，夫妻本是同林鳥，無論如何我陪你飛」，更是讓不少人看了鼻酸。
羅尚樺4月公祭時，總統蔡英文親自到場致哀，頒發褒揚令和旌忠狀，表示透過社群媒體看到張秀宇寫下追思丈夫的文章，也請國防部要好好協助照顧罹難軍官的家人，尤其是懷孕的張秀宇。
張秀宇今天下午在IG發文，「寶貝小玉米歡迎妳的到來」，分享母女倆的第一張合照，透露女兒在中午12點31分出生，自然產3360克、身高50公分，親友們也紛紛留言獻上祝福，也鼓勵她一定要為了孩子勇敢地撐下去。
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