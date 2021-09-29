前《英雄聯盟》(LOL)世界冠軍的電競選手劉偉健（Toyz）涉嫌販毒，經警方逮捕，檢方已向法院聲請羈押。台中地檢署檢察官指出，為偵辦一起毒品案時，藥頭咬出上游賣家為劉偉健，經蒐證後，前往其位於三重的住處搜索，查得200顆大麻菸彈。

台中地檢署緝毒組檢察官黃秋婷指出，在偵辦毒品案時，藥頭咬出上手為劉偉健，經指揮警方蒐證後，疑心劉偉健在網路上販賣大麻菸彈，遂於28日指揮彰化縣警局刑大，前往劉偉健位於新北市三重區的住處搜索，果真搜得200餘顆大麻菸彈，將其帶回偵辦。檢方訊後認定劉涉嫌販毒重大，於29日晚間向台中地院聲請羈押，同時繼續向上追根溯源。

據了解，Toyz本名劉偉健現年29歲，為網路遊戲實況主與YouTuber，曾為英雄聯盟電子競技職業選手，並代表台灣獲得英雄聯盟2012賽季世界大賽冠軍。

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