日本自民黨總裁（即黨主席）選舉結果29日出爐，在獲得前首相安倍晉三的協助下，64歲的前外相岸田文雄獲勝，將於10月4日成為日本第100任首相。日媒「政治知新」指出，岸田文雄年輕時曾幫安倍晉三擋酒，確保當時訪問台灣的自民黨青年局成員不會在酒宴上失禮，大讚他「拯救了台日關係」。

自民黨青年局由45歲以下年輕議員組成，長期與台灣維持每年互相訪問的關係，是台日重要政治交流窗口之一。「政治知新」引述日本作家大下英治的《大宏池會的逆襲》，稱自民黨青年局1997年3月訪問台灣時，出席者就包括時任局長安倍晉三，以及岸田文雄、小此木八郎、濱田靖一、河野太郎等人。

在晚宴上，台灣立委們發動敬酒攻勢，但安倍晉三、小此木八郎、濱田靖一等人的酒量都不好，頂多只能承受一杯啤酒或紅酒，但又不能無視台灣的「乾杯」習慣，以免失禮造成雙方尷尬。

這時挺身而出的，便是酒量極好的岸田文雄，無論是啤酒、紹興酒，或是酒精濃度超過60%的茅台，全部都爽快地「乎乾啦」，讓台灣立委們十分驚訝，並認為如此豪爽的政治人物「值得信賴」。此事也開啟岸田文雄在日本政界的「酒豪傳說」，至今仍廣為流傳。

日本有藉由酒精放鬆各方緊張神經、引出真心話推進議題討論的「飲酒交流」文化，岸田文雄自己也曾公開強調此手段於外交場合的重要性，並稱他2016年訪問俄羅斯時，就是一面和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）用伏特加拼酒，一面進行會談。