曾奪得《英雄聯盟》英雄聯盟S2世界大賽冠軍的電競好手「Toyz」劉偉健驚傳涉毒被逮，台中檢方追查一起中部毒品案，由藥腳溯源查上手，竟追到大麻疑購自劉，經指揮警方北上搜索，在他住處查扣到大麻毒品等證物，台中地檢署檢察官以他涉嫌販售二級毒品大麻重大等理由29日晚間聲請羈押，法院羈押庭漏夜審理中，此事傳開震驚電競界。

29歲的「Toyz」劉偉健是知名網路遊戲實況主兼YouTuber，曾經是《英雄聯盟》（簡稱LoL）電子競技職業選手，並在2012年拿下賽季世界大賽冠軍，他曾效力於「Cross Gaming」、「台北暗殺星」，擔任英皇娛樂子公司「英皇電競」電競總監。

據了解，台中檢方偵辦中部一起毒品案件，從藥腳循線往上一路追查，竟溯源查到住在台北的知名網路遊戲實況主暱稱「Toyz」的劉偉健涉嫌販售大麻，檢察官28日指揮警方北上搜索，在他住處查扣到毒品大麻等證物，並將他帶回台中調查，進一步釐清案情。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢方已掌握相當事證認定劉涉嫌重大，已向法院聲押。至於劉除涉販毒外，是否吸食毒品、販售手法及範圍如何？基於偵查不公開，不便說明。

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