3個分別來自加拿大、俄羅斯、印度的環保人士或團體，今天獲得有「另類諾貝爾獎」之稱的瑞典最高榮耀。獲獎者另包括喀麥隆一名防止孩童蒙受聖戰分子威脅的鬥士。

法新社報導，「優質民生獎」（Right Livelihood Award）旨在表彰傳統諾貝爾獎忽視的環境與國際發展成就。主辦單位表示：「今年（獲獎）的革新者證明了持續的變革建立在社區團結的基礎上。」

加拿大維特蘇維特恩族（Wet'suwet'en）的原住民權益提倡者胡森（Freda Huson）「無懼獻身恢復民族文化，捍衛民族土地免受災難性的管線計畫威脅」，因此獲得殊榮。

頒獎單位表示，她的行動讓卑詩省（British Columbia）北部的海岸天然氣管線（Coastal GasLink）計畫「逐年倒退」。

性平與和平運動家萬杜（Marthe Wandou）「面對喀麥隆查德湖區（Lake Chad）的恐怖分子作亂與性別暴力，建立起一套以社區為基礎的保護孩童模式」，成為第一個獲得另類諾貝爾獎的喀麥隆人。

俄羅斯環保團體生態保衛組織（Ecodefence）的共同主席斯利魏雅克（Vladimir Slivyak）獲獎原因則為「保衛環境，以及協助激發俄國境內反對煤炭與核能產業的草根行動」。

印度的「森林與環境法律倡議」組織（Legal Initiative for Forest and Environment）「藉由他們的創新法律工作，賦予社區力量捍衛自身資源，追求印度的環境民主」，因此拿下榮耀。

諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）拒絕新設獎項來表揚環境與國際發展領域的努力，擁有瑞典和德國雙重國籍的集郵家宇克斯庫爾（Jakob von Uexkull）隨後在1980年創立優質民生獎。

線上頒獎典禮定於12月1日舉行，每位得獎者可獲100萬瑞典克朗（台幣約317萬元）來支持自身行動。

過往得獎者包括美國「吹哨者」史諾登（Edward Snowden）、剛果民主共和國婦科醫師暨諾貝爾和平獎得主穆克維格（Denis Mukwege），以及瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）等人。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100929