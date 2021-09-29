中廣董事長趙少康（中）號召成立「戰鬥藍」成軍，9日公布行動宣言與名單，國民黨17名立委、14名地方議員到場響應。（圖／本報系資料照）

中廣董事長趙少康拋出「戰鬥藍」理念，日前舉行戰鬥藍集結記者會時，國民黨有17名立委、14名地方議員到場響應。而戰鬥藍應該要在哪裡戰鬥？前立委林正杰給出6大戰場，分別是媒體、議會鬥爭、街頭鬥爭、法庭鬥爭、公民投票和罷免，而所有鬥爭的最終決戰點則是選舉，他更建議國民黨2024選戰應該要和其他在野黨形成統一戰線，黨內大咖都該認養一個選區出戰。

趙少康日前發表「戰鬥藍宣言」，強調戰鬥藍成員要為2022及2024的勝選而戰，不能讓民進黨的民粹魔咒繼續傷害台灣；他們來自群眾，群眾的力量就是他們的力量。至於戰鬥藍的定義，趙指出：「戰鬥藍是一種精神，一種態度，一種意念，一種號召、一種行動、一種決心。」

對此，林正杰29日臉書上表示，戰士要選擇戰場，趙少康提倡的戰鬥藍要在哪裡戰鬥？媒體戰線此其一，議會鬥爭此其二，街頭鬥爭此其三，法庭鬥爭此其四，公民投票此其五，罷免此其六，而所有的鬥爭最後的決戰點是選舉，他更強調，街頭演講的效率不下於示威。

林正杰指出，國民黨吃鱉是因為立法院占了少數，並建議在2024選戰中，國民黨應該形成在野統一戰線，各路好漢也該精銳盡出，他更點名孫文學校校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席吳敦義，甚至是前總統馬英九都應該認養一個選區，從現在開始逕行打籃球的人盯人戰術。