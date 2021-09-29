一份由美國歐亞集團基金會（EGF）設計並於今年8月27日至9月1日進行的問卷調查結果顯示，在中國對台動武時，有超過4成的受訪者認為美國應協防台灣，同時也有超過4成受訪者認為，不確定若中國犯台時美國應如何應對。

這份由非營利性質、無黨派色彩的歐亞基金會所進行的民調顯示，大多數美人都希望美國提升在國際上的外交參與，但同時要減少駐軍。其中58.3%的受訪者認為美國應該加強參與氣候變化、人權和移民等議題的談判。21.6%受訪者則認為美國應該減少參與，20.1%沒有意見。

50.6%的共和黨受訪者認為美國應該保衛台灣，民主黨則只有39.4%表示贊成。（圖／中國軍網)

《路透》引述這項民調結果報導說，在2168名受訪者中，42.3%認為美國應該裁減在歐洲、亞洲和中東的駐軍人數，減少對這些國家的防務承諾，並將地區安全責任逐步轉移給盟國。

在針對美國外交政策的調查中，問卷提到：「若台灣遭受中國攻擊，美國軍隊是否該保衛台灣」，結果有42.2%受訪者認為美國應保衛台灣，16.2%表示反對，41.6%則不確定若中國犯台美國應如何應對。

該項問卷的分析報告指出，自1979年美國承認一個中國以來，對台灣一直採取「戰略模糊」策略，不明確表示會協防台灣，此一政策近來受到不少挑戰。支持美國協防台灣的人士認為，台灣是一個重要民主盟友，其戰略位置可以防止中國向印太地區擴張，而且台灣也是寶貴的交易夥伴，包括生產半導體和其他重要電子產品等等。

雖然多數美國人認為美國應該在大陸武力犯台時做出軍事回應，但民主黨人和共和黨人的看法存在分歧。從民調結果來看，50.6%的共和黨受訪者認為美國應該保衛台灣，民主黨則只有39.4%表示贊成。

民調報告撰寫人之一、歐亞集團基金會資深研究員漢娜（Mark Hannah）表示，過去兩年間，認為美國外交政策應該更多地關注國內而非海外民主建設的美國人數增多。調查期間正遇上美國從阿富汗撤軍，讓美國對外軍事行動並協助建立民主國家的失敗「令人震驚」。

報導說，本次問卷的誤差率為正負2個百分點，置信水準95%。