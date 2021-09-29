黃燕清的文字畫極具特色。（曹婷婷攝）

黃燕清的文字畫極具特色。（曹婷婷攝）

35年前，台南六甲區民眾張添德翻修老家無意間從屋梁翻出1個老舊鐵罐，居然藏有件近百件畫作，署名為祖父黃燕清，因祖父39歲辭世，家族無人知悉其生平，張添德悉心保管，近來鑒於年事已高，擔心後續保存，決定捐給台南市政府，在專家考究下，才知道祖父創作是目前已知玻璃畫稿保存數量最多的。

張添德已年過7旬，保管這批畫作35年，細心裱框，唯恐畫作毀損，他說，當初發現畫，這批畫都捲起來，因年代久遠，多已泛黃斑駁，他雖悉心收藏，但隨著年紀愈來愈大，保管成為一種壓力，希望能找專業單位協助保存，也希望讓更多人知道祖父作品。

他最近透過六甲區長陳啟榮牽線，將作品捐贈給台南市政府，交由台南市文資處盤整，文資處一開始以為是素人作品，找來成功大學歷史學系名譽教授蕭瓊瑞判斷，認為這批畫作是目前台灣已知玻璃畫稿保存數量最多，且是少數知道畫師名字的作品。

文資處指出，史料沒有黃燕清相關資料，後人也沒機會認識，推估黃燕清當時可能從事專業畫師，也可能是玻璃畫的專業創作者，未來會協助進行研究。文資處說，從人物畫作上，可發現其筆墨暈染、線條表現，十分生動有趣，人物姿態刻劃活靈活現，作品具有保存價值與藝術價值。

文資處說，這批作品創作於距今約100年前，呈現當時的生活時空背景，此次獲贈共102幅，包含畫作與畫冊，畫的類型則有文字畫、民俗人物畫等，例如以八仙人物結合「存忠孝心，行仁義事」字樣繪成的文字畫，相當有特色。