一名就讀台大的女網友在論壇《Dcard》爆料，稱台大某系的教授不戴套性侵她，並PO出報案三聯單佐證。豈料，北市警方追查後發現，女網友所PO出的三聯單加害人並非該台大教授，該案為一名女子與黃姓科技董座發生4次性關係後，控訴對方性侵。而究竟實際上發文者是否就是該三聯單上的受害女子，還待釐清。

女網友28日在論壇《Dcard》台大校板爆料，稱台大電機系李姓教授利用她患有精神疾病，不戴套誘騙她上床；女網友還PO出與教授的LINE對話紀錄及在北市警分局報案的三聯單佐證，消息曝光後，台大狼師的話題立刻在各大論壇發酵。

控訴教授性侵她的女網友在爆料文中貼出三聯單，但北市警方追查後，卻發現圖中的三聯單為去年2月開立，與爆料文無關。（翻攝Dcard）

北市警方獲悉後立刻著手清查，發現爆料文中的三聯單為去年2月間由南港警方所製，而該案的涉案男子並非女網友所稱的台大教授，與爆料文為不同的案件。

北市警方指出，該三聯單上的案件為，去年2月間一名女大生與黃姓科技董座相約在南港一間賓館，雙方發生4次性交後，女大生向男方討錢不順，遂轉身報警，稱自己遭到性侵。

警方獲報趕往現場後，因男方力撇無性侵，遂將兩人帶回偵辦。案經檢方調查，黃男稱是經女大生邀約後才前往摩鐵赴約，對方在完事後要錢不成，才報警告他乘機猥褻，因此他也反告女方恐嚇取財未遂。此案於去年4月偵結，兩案均不起訴作結。

此外，警方追查後發現，該名遭指控性侵的台大教授並無挨告的紀錄，現仍在積極釐清該名發文的女大生是否與爆料文中三聯單的被害人相同。