東港迎王倒數不到1個月，街上已是迎王旗幟、七色燈籠高高掛，不過屏縣府表示，迎王是否如期舉行有待商榷。（謝佳潾攝）

東港迎王倒數不到1個月，街上已是迎王旗幟、七色燈籠高高掛，不過屏縣府表示，迎王是否如期舉行有待商榷。（謝佳潾攝）

東港迎王倒數不到1個月，街上已是迎王旗幟、七色燈籠高高掛，加上東隆宮一早表態不延期，使得東港鎮沉浸在期待迎王的氛圍中，不過屏縣府表示，因目前中央的防疫政策未對宗教鬆綁，所以仍在溝通，迎王是否如期舉行有待商榷。

依計畫，3年1科的東港迎王將於10月24日登場，而東隆宮也已向屏縣府提交防疫計畫轉呈中央流行疫情指揮中心，且東隆宮還為因應防疫措施，提出今年不開放外縣市陣頭參與，不過屏縣府指出，雖然廟方的防疫計畫都有在規範內，但因中央的防疫政策尚未對宗教項目鬆綁，東港迎王仍存在未知數。

然而，東港鎮早已沉浸在期待迎王的氛圍中，不僅迎王旗幟插遍各大主要道路，代表七角頭的七色燈籠也在大街小巷中高高掛起，看似一副勢在必行的樣子。地方人士也稱，不僅七角頭的轎班開始在發放迎王時要穿的轎班衣，有的家將團也開始練團了。

不過，轎班人士指出，轎班也有說，轎班衣穿不穿得到也還不知道，至於報名參加遶境的陣頭，多數到現在還在觀望，他們的衣服就還沒發，而距離迎王的時間愈近，大家就愈緊張，他們很清楚知道，如果沒有降至一級，迎王根本不可能辦得成。

「全台的宮廟都在看東隆宮。」轎班說，東港迎王是台灣在目前疫情走向中遇到的首個盛大宗教活動，大家都在看中央與東隆宮怎麼做，且東隆宮一定要有儀式進行，現在中軍府與王船都在東港了，不能讓祂們留到明年。

除東港東隆宮外，南州代天府、琉球三隆宮也都將於年底舉行3年1科的迎王平安祭，當中三隆宮率先擲筊請示延期至12月3日，而東隆宮、代天府（11月17日）則表態一切照舊，據悉，10月4日之後，屏縣府將再召集3宮廟討論相關事宜。