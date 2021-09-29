北韓最高領導人金正恩在9月初出席國慶73週年閱兵，對比過往瘦了許多的身影，曾引發外界質疑是否為本人。近日，北韓在28日試射飛彈，以及同日的第14屆最高人民會議中，金正恩罕見地都未現身。對此一位研究北韓的專家指出，金正恩若是在10月10日這個關鍵日都未現身，很可能即反映出他已失去在北韓的政治勢力。

根據北韓官媒《朝中社》報導，北韓在9月28日試射了一款超高音速飛彈，並宣稱具有重要戰略意義，但如此重要的場合，金正恩並沒有現身，僅由勞動黨中央委員會書記朴正川到場監督。同日也是北韓第14屆最高人民會議第5次會議的首日，在平壤萬壽台議事堂舉行，但金正恩也並沒有出席，僅由最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、內閣總理金德訓等多位高層代為出席。

針對兩個重要場合，金正恩都罕見的沒有現身。南韓前國防省北韓分析官、現任拓殖大學主任研究員的高永喆，透過日媒《東京體育》指出，建國73年的國慶出現的金正恩很可能只是「替身」，本人很可能已死亡、病重，或是面臨臥床不起的情況，導致他無法現身指導。

高永喆指出，10月10日將舉行建黨儀式，也是觀察北韓局勢的重要焦點。此活動每年都會舉行，也都有閱兵儀式，金正恩理應將會出席。他指出，金正恩在該儀式裡發表談話是慣例，但如果還是由9月9日那一位看起來很年輕的「替身」現身，或是有AI機器人仿效金正恩的聲音來發表演講，很可能代表金正恩在北韓已經失勢。

究竟，金正恩會不會在10月10日這個重要的日子出現，全球各界都在關注。