《正常發揮》

台灣民意基金會公布最新政黨支持度民調，30.1%支持民進黨、19.3%支持國民黨、民眾黨為13.3%、時代力量3%、台灣基進2.4％、其他政黨1.3％。民調顯示國民黨和民眾黨差距僅有6個百分點。前民進黨立委郭正亮表示，台北市副市長黃珊珊若出來選台北市長，很可能會獲得15%左右的票，民進黨如果找對人，再鬧個兩岸議題，恐怕民進黨40%就會當選。

郭正亮29日在中天政論節目《正常發揮》中表示，民眾黨最近聲勢有上來，副市長黃珊珊出來選台北市長，她的票很可能會衝到15%左右，民進黨不一定不會當選，民進黨40%就會當選，因為要過半，民進黨絕對做不到，可是如果42%就可以當選，那就很難講，如果找對人，再鬧個兩岸議題，民進黨可能就會當選。

郭正亮接著表示，2022年台北市長選舉，民眾黨和國民黨在如果沒有一個合作架構，民進黨若真的贏了台北市長，民眾黨和國民黨的關係就切了；萬一蔣萬安得票40%，就僅輸2%，國民黨一定氣死了。

郭正亮指出，2022要有一次成功經驗，2024才有可能再繼續贏，但若明年搞到兩敗俱傷，國民黨的希望蔣萬安若落馬，後果就很嚴重，所以國民黨和民眾黨一定要想辦法，要有一個合作架構出來，不然就會各戰各的，大家比一下民調，或者在立委的部分考慮要不要讓一下。