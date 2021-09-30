「驚世媳婦」林于如遭最高法院判處死刑，丈夫的親友得知消息，在工廠門口放鞭炮慶祝。（中時資料照 廖肇祥攝）

近年台灣司法史上罕見遭判死定讞的女死囚，是「驚世媳婦」林于如，她因為沈迷賭博欠債，竟殺自己的親生母親及婆婆詐保，之後再毒殺親夫，8個月內凶殘殺死3名至親；法官認為她天理難容，人性既泯也無教化可能，在2013年將她判死刑定讞，但至今仍未執行槍決。

38歲的林于如，因沉迷六合彩負債累累，2008年底，她回台南的娘家時，將親生母親從2樓推下樓梯後逃逸，其母送醫不治，林于如借此詐領保險理賠金500多萬元。

隔年5月，林的婆婆因身體不適送醫治療，林女認為有機可乘，竟將安眠藥、去水醋酸鈉等注射到婆婆的點滴中，導致婆婆死亡。2個月後，她的丈夫劉宇航身體不適就醫，林于如在點滴中加入農藥、甲醇等毒物，致劉中毒死亡。

林于如毒死親夫後，再向保險公司申請理賠，保險公司認為疑點重重，向警方報案，經檢警深入追查，才發現她竟為詐領保險金，先後謀殺3名親人。

這起震驚社會的殺人案，法院審理期間，林于如在獄中得知夫家無力代扶養8歲幼子時，考量她可能面臨死刑的命運，希望失去雙親呵護的兒子，送往國外由善心人士撫養長大，避免幼童因承受家庭人倫悲劇，身心受創。

最高法院經生死辯後，認為沒有證據顯示劉男因外遇、家庭暴力或其他不當的行為，促使林女為此殺人奪命。她殺夫過程冷靜，為避人耳目，還要求將劉轉入單人病房，事先備妥犯案的藥水及針筒，以遂其殺人計畫，據此，實難認定她智能不足。

林女殺死母親、婆婆詐領保險金部分，最高法院以她符合自首要件判決無期徒刑，但毒殺親夫部分，最高法院斥責她短時間內連續殺害3名至親，她因貪欲泯滅天良，所為天理難容，如不處極刑不符社會對公理正義的期待，將林女判死，全案定讞。

之後，林于如為求免死，以兩公約規定不得將精神障礙判死為由，聲請釋憲欲翻案，但司法院大法官會議認為，終審判處林死刑，並未認定她有精神障礙可減刑情況，決議不受理。

林于如判死定讞後，法務部陸續有執行槍決死囚，但她的部分未被排入優先執行名單，從2013年判死定讞至今仍未伏法。

殺夫、婆婆、生母詐領保險金的林于如（戴安全帽者）至埔里基督教醫院現場模擬犯案過程。（中時資料照 廖肇祥攝）

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。