一個能夠長期實踐「事」與「人」的「不斷再合理化」的企業，便是具備韌性特質的企業。

過去幾十年間，關於韌性的研究，散見於工程科學、生態環境、心理學、資訊安全、供應鏈管理、風險管理等領域。在工程意義上，韌性代表系統受擾後回復原狀的程度；系統的韌性愈高，受擾後回歸原狀的彈性就愈大。至於工程科學以外的韌性相關研究，大抵起自1970 年代。當時有群兒童心理學家，好奇為何有些兒童即便面臨紊亂的家庭生活，仍能相對穩健地長大成人。幾乎在同一時期，另有群生態學者，則探索一個生態體系長期在各種內外部挑戰中，如何有機地保存其自我穩定、自我復原的能力。這兩條焦點與取徑殊異的研究軸線，卻不約而同地將兩者在環境衝擊下仍能長期正向發展所倚靠的特質，統稱為「韌性」。後續，管理學界的若干研究者也開始探究企業的韌性。

放諸社群、組織乃至個人層次，韌性都是對應環境中高度動態不確定性的關鍵特質。對企業而言，韌性有「被動因應」與「主動開創」這兩個面向。與被動因應有關的韌性，涉及動盪中受各種環境衝擊當下的「損傷程度」，以及衝擊過後的「復原能力」。若從能動（proactive）的角度著眼，則韌性尚有主動開創的面向，確保組織透過不斷適應以掌握機會、趨吉避凶，而在長期得以發展、成長。

企業的韌性讓企業不只能應對漸進性的環境改變，還能融入充斥著跳躍性、破壞性創新的環境新局。主要可被區分為兩大面向：其一，與多變環境中企業的被動應變有關；其二，涉及企業放眼長期發展、永續經營而展開的主動出擊。我們稱前者為「被動韌性」，後者為「能動韌性」，兩者互為因果。

具有被動韌性的企業，較能妥貼地適應環境，降低各種環境衝擊，在應付當下各種變化之際，相對較有餘裕看得長遠一些，為未來做些開創性的準備。而代表能動韌性的各種前瞻性嘗試、探索與安排，則反過來常成為企業在各種突發狀況乃至危機中的因應關鍵。也就是說，與「做好準備」有關的被動韌性，常源自企業能動韌性的積累。

全球大型連鎖服飾零售業，多年前便認知到全通路的必要，著手虛實整合經營的布局。但習於逛街殺時間，慣常在實體店裡選衣服、試衣服的消費者，對於業者花費巨資所做的數位建置，未必有接觸、嘗試的動機。2020年的新冠疫情危機，便讓過往在能動韌性下布局較早的業者，彰顯出其因應變局的被動韌性。例如美國蓋璞（GAP）集團與日本優衣庫（UNIQLO）等品牌的母企業迅銷集團（Fast Retailing），幾年前便已針對虛實整合的方向，「不斷再合理化」地建置可串連虛實兩端消費的電商、物流、會員機制；疫情期間，這些過往的前瞻性投資便成為實體零售交易停頓危機中的關鍵緩衝。過往的能動韌性，在疫情中相對顯現出抗衝擊的被動韌性。

簡單地說，被動韌性讓企業遇環境亂流後得以復原；而能動韌性則確保企業長期掌握機會與成長所需的自我更新。

無論被動或主動，企業的韌性由何而來？韌性是以企業「看長」的文化做為基底，在放大、拉長的時間格局中，就著環境的變化，「不斷再合理化」環繞企業的 「事」與「人」。循著「不斷再合理化」的慣性，提高企業在各節點上「對」的機率，久之自可期待韌性的打造與積累。

(本文摘自《打造韌性》/天下雜誌出版)

【內容簡介】

韌性，是什麼？

✔面對瞬變，經營者能夠預測、準備、應對、適應的一種能力

✔當突發的危機出現，組織能順利挺過風雨、持續成長的力量

✔不論對社群、組織、個人都是能有效回應高度不確定的特質

韌性，為何重要？

過去企業管理的焦點是競爭策略，如何搶佔市場、打倒對手，

如今變化與挑戰不斷襲來，具備韌性的企業能「轉危為機」，

是現代企業突破永續經營關卡的關鍵能力！

三菱電機、BMW、3M、西門子、杜邦、巴克萊銀行，這幾個橫跨不同國別和產業領域的企業，有什麼共通點？這些企業成立迄今都超過一百年，正是所謂百年企業。台灣也有百年企業，但幾乎集中在民生消費領域，規模相對有限。至於那些公開發行上市且持續營運中的近千家企業，平均歷史卻不到四十年。

在技術推陳出新、環境變遷快速的數位時代，經營者如何帶領企業在迎接當下各種挑戰之際，同時落實數十年、乃至百年的永續經營理想？

本書作者分別來自學界與順利跨世代傳承的產業界，從研究與實務面，探討不同時空環境下，讓企業維持不敗、能勝的原因。他們發現，經營者若能在數位轉型與企業傳承兩個面向上，放眼長期（「看長」的眼界）、持續做對的事（在「事」與「人」上「不斷再合理化」），就能為企業打造能因應變局的強大韌性，擁有成為百年企業的堅實體質。

目前常見的相關論述報導，多半屬於針對操作層面的指引，本書除了從跨業跨域的「橫剖面」檢視當代經營課題外，也從跨時的「縱剖面」探索經營的變與不變。透過更為全覽、綜觀的視野，為經營者帶來猶如撥雲去霧般的幫助，更是企業二代亟需共學共享的關鍵心法。

第一章將從較大的時間尺度，點出企業在各面向所面臨的挑戰，被動與能動這兩種韌性，又是扮演何種角色。第二、第三章則是對焦數位轉型課題，技術應用以外，還容易忽略哪些事，以及如何深化各種線上線下的、顧客端與生產端並存互換的概念，讓企業在轉型的過程中少走冤枉路。第四章則是將數位轉型的成敗從「事」連接「人」，而關鍵正是經營者的認知、眼界與企圖，接著銜接第五章有關企業傳承的準備與實踐。最後，作者提出「韌性六力」的模型，為企業在全覽力、連結力、穿越力、更新力、開創力、警醒力等六個面向提供具體作為，全面關照、護持、培養企業韌性。

【作者簡介】

＞黃俊堯

倫敦商學院（London Business School）博士，臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授。學術研究與教學之餘，藉由顧問及參與治理等機會，對企業所面臨的挑戰與需求，有若干較切身的理解。出版有《數位轉型全攻略》、《明天的遊戲規則》、《看懂，然後知輕重：「互聯網+」的10堂必修課》等書。

＞黃呈豐

清華大學動力機械系學士，臺灣大學商學研究所及英國倫敦大學學院（UCL）雙碩士；曾在外商飛利浦工作，也曾帶領家族在中國大陸的皮件事業反虧為盈。目前經營及新創事業包括六星機械、斯達文星皮具、本革九號製所、傑士通，以及雷星光束公司。近年發起創立台灣最大二代平台——機械業二代會、清華大學中部校友會、台中精密園區廠協會。對創新創業、企業傳承及數位轉型有實務經驗。

＞楊曙榮

臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授和系主任暨所長。研究、教學與顧問諮詢領域，聚焦於營運與供應鏈管理、資料科學、數位轉型和相關領域之跨學科介面整合，如商業模式創新、數據賦能營運、量化行銷等。曾任教於澳洲墨爾本大學、英國艾塞克斯大學、挪威奧斯陸大學和英國南安普敦大學，期間取得長聘教職並擔任行政職務。研究成果刊登在《製造與服務營運管理》（Manufacturing & Service Operations Management）、《生產與營運管理》（Production and Operations Management）、《零售研究期刊》（Journal of Retailing）等知名期刊，並獲得科技部吳大猷先生紀念獎等多項國內外學術榮譽肯定。