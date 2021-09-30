後疫情時代，孩子使用網路的頻率會更趨於日常，但網路的眾多陷阱也讓家長不禁擔憂。1991年創辦的「快樂瑪麗安」美語教育機構獨步同業領先，於2022年1月24日起推出專為7-12歲孩子設計的２週8天「社群e世代」全美語寒假課程，讓孩子安全無虞暢遊各式社群、了解cyberculture (網路文化)、讀懂國外鄉民的網路語言，運用APP進行創作，同時每週提供與課程相對應的網路益智遊戲，短短8天，讓孩子蛻變成充滿創造力的快樂自信e世代!

提供正確的網路語彙和知識，讓孩子零距離與世界交流（圖片來源：快樂瑪麗安提供）

快樂瑪麗安「社群ｅ世代」課程三大重點

社群須知、保護個資隱私

網路分享公開透明導致網路詐騙、個資洩漏等事件層出不窮，孩子社會歷練不足稍有不慎容易落入陷阱，「社群ｅ世代」課程強調互動交流，透過案例討論與實作，讓孩子輕鬆習得資安保護要點。

探討網路文化、看鄉民怎麼講話

從Ｘ世代「LKK」到Ｙ世代「BJ4」再到至今Z.E世代的「SK」，網路語言不斷更迭，「快樂瑪麗安」寒假營提供孩子各式美語網路用語、讓孩子讀懂鄉民的話、避過雷區，透過網路與國際學子交流時，能應對自如不卡關。

Fun鬆打Game玩 APP，掌握時尚更多采

「快樂瑪麗安」寒假營讓孩子熟悉熱門APP的特色、發行時間與行銷方式，透過問題啟發孩子主動找答案，此外，「快樂瑪麗安」寒假營設計多款好玩的遊戲，內容囊括課程精髓，讓孩子每週都能透過專屬遊戲複習所學。豐富課程激發孩子想像力及創造力。

益智遊戲複習，讓學習更活用。（圖片來源：快樂瑪麗安提供）

「快樂瑪麗安」秉持30年前不斷創新、精益求精的辦學精神，為小學生獨家首創「社群e世代」的美語課程，以嶄新的資訊帶領孩子與時俱進，持續站在時代學習的尖端。Yeet! Go lit be neat!