距離能去日本旅行的日子近了嗎？日本宣布10月起，接種完疫苗入境日本者，縮短居家隔離天數，從14天改為10天，但能得到放寬的疫苗僅BNT、莫德納、AZ，大家擔心接種高端的人被排除在外，指揮中心指出將再與日本溝通。全球陸續施行疫苗護照、研擬開放國門，目前各國有哪些措施？

日本官房長官加藤勝信宣布，10月1日起，將針對接種完疫苗的入境者和回國者鬆綁隔離天數，從原本的14天縮短到10天，只要在居隔的第10天PCR檢測確認陰性，就能解除隔離，不過，能取得放寬限制的疫苗只有BNT、莫德納和AZ三款，也就是說，並未納入高端。

這項措施是希望推動重啟陷入停滯的社會經濟活動。如果是來自變異病毒株流行國家的入境者，原本規定須在指定設施隔離3天，如果已接種完疫苗，這項限制也可以免除。

台灣截至目前為止，已有72萬多人施打高端第一劑，在未開放混打的情況下，這些人的第二劑也會打高端，許多人憂心，當愈來愈多國家採用「疫苗護照」開放入境或免隔離，未來如何與國際接軌？

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，外交部會針對疫苗護照互相認證的部份再與日本溝通，如果是技術規格等問題，這些都可以談，而高端在資格認證的部份，也可以再提供資訊給對方。

●各國推出疫苗護照 鬆綁旅行限制

事實上，世界各國正陸續施行疫苗護照，並且研擬開放國門，要藉此恢復觀光和商業活動，只要是完整接種疫苗的人可享有條件免隔離等放寬措施，目前已有多國宣布：

.美國

將在11月初解除對歐盟、英國、中國和印度等33國旅客的旅行限制。不過，到時入境美國前必須完整接種疫苗，附加陰性採檢證明可免隔離，目前美國認證疫苗只有3個品牌：輝瑞BNT、莫德納和嬌生，WHO通過EUA緊急授權使用的也可以（例如AZ、科興、國藥）。不過美國目前公布的政策僅為研議方案，還沒有定案，也可能再加入其他入境措施。

.英國

10月4日起，來自特定國家（包括台灣）的外籍人士，在完整接種疫苗後，入境需居家隔離10天；並須提供採陰證明。疫苗混打也認可，但僅限於在英國、歐洲、美國混打的人。認可的疫苗包括AZ、BNT、 莫德納、嬌生。

.加拿大

完整接種疫苗（包括BNT、莫德納、AZ、嬌生4種），即可免篩檢、隔離。

.法國

原本就開放台灣入境（未接種疫苗者須提供採陰證明），持續增加開放其他國家「接種完免隔離」。

.新加坡

台灣本來就不用隔離，無論是否打過疫苗，至於其它國家則視情況，並非全都適用「接種完免隔離」制度。

.西班牙、北歐所有國家都已開放「接種完免隔離」。

儘管各國陸續解封，對於打完疫苗的旅客實施完全或部分鬆綁政策，不過旅日達人、前台大感染科醫生林氏璧認為「大家不必急」，因為疫苗護照等邊境管制措施是互惠的，在我們回國都還要檢疫14天的時候，就算去談高端可否讓我們入境免隔離，對方一定同樣要求，「那日本過來也免隔14天」，但依我國要求0感染的民情壓力，怎麼可能放行，「所以我們要恢復國際交流，還早啦！」他指出。