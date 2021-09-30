新政策、新規定要來了！《中時新聞網》整理10月新制須知，其中電子支付開放互相轉帳，能替民眾節省不少時間，流感疫苗則是優先開打11類族群，還有兩項交通罰則要留意，一不小心可能收到罰單。

【民生】

※電子支付機構可相互轉帳

台灣現行8家電支專營業者，包括悠遊付（悠遊卡）、Line Pay Money（一卡通）、icash Pay（愛金卡）、歐付寶、橘子支、簡單付、國際連、街口支付，已加入電子支付跨機構共用平台，開放互相轉帳功能，繳費、繳稅功能則預計今年第四季可上線。

※公費流感疫苗開打

11類族群可優先於第一階段10月1日起開打，包含：醫事及衛生防疫相關人員，65歲以上長者，安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員，滿6個月以上至國小入學前幼兒，孕婦，具有潛在疾病之高風險慢性病人，BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者，國小至高中(職)/五專一至三年級學生，6個月內嬰兒之父母，幼兒園托育人員及托育機構專業人員，禽畜業及動物防疫相關人員。

第二階段於11月15日開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

台北市長柯文哲將宣布，北市公園兒童遊樂場10月1日開放。（本報資料照片，戴上容攝）

※雙北開放公園兒童遊具

台北市與新北市宣布，10月1日起公園兒童遊戲場與遊具開放使用，要求民眾落實實名制、全程配戴口罩並保持1公尺以上安全社交距離。

【交通】

※「超音照相」取締汽機車噪音

環保署修正「使用中機動車輛噪音管制辦法」，結合測音機資訊及車牌辨識，預計10月推行「超音照相」科技執法，對噪音車輛開罰1800元至3600元。

環保署將推行「超音照相」取締噪音車。圖為聲音照相設備。（桃園市政府環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

※汽車載貨違規加重罰鍰

為避免汽車超載導致重大死亡交通事故，10月起汽車有超載、超高或超寬等違規情形，罰鍰由最高9000元提高至1萬8000元。

【產業】

※小規模豬場禁廚餘

防範非洲豬瘟，10月起199頭（含）以下的小型養豬場禁止使用廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料進入及餵養，違者依動物傳染病防治條例、飼料管理法規定，首罰新台幣8萬元，再犯罰40萬元。

環保署要求全台自助餐及便當店從今年10月1日起需設置紙餐具回收設施。（市府環保局提供／洪榮志台南傳真）

※內用紙餐具回收設施

環保署指出，10月起自助餐及便當店如有提供消費者內用，並以紙餐具盛裝餐點者，必須於店內設置具有堆疊功能之紙餐具回收設施，未設置最高可罰30萬。