為了預防季節型流行性感冒，今年度共有632萬劑公費疫苗，將從10/1起，分兩階段開始施打。疾病管制署指出，除了已知對疫苗的成分有過敏者及過去注射曾經發生嚴重不良反應者不予接種外，鼓勵符合資格的民眾盡早施打。

●3家公費疫苗 隨機施打 選定細胞培養需自費

疾管署指出，今年度公費疫苗有賽諾菲、國光及東洋三家廠商生產或代理的疫苗，自費另有葛蘭素，均為四價疫苗，其中包含4種不活化病毒，即2種A型（H1N1及H3N2）、2種B型，都適用於2021-2022年流行季。不過公費疫苗無法選擇品項，採隨機施打，如要指定就需自費。

(資料來源/疾管署；圖/中時新聞網製作)

專家指出，台灣歷年來流感疫情多自11月下旬開始升溫，由於接種疫苗後需要一段時間才能產生保護力，因此建議高風險及高傳播族群，應儘早接種疫苗，讓整個流感季均有疫苗保護力。

今年又適逢新冠肺炎疫情，台大兒童醫院院長黃立民強調，有國際研究發現，打流感疫苗可降低24%感染新冠肺炎的機率。同時跟據英國研究指出，同時感染流感和新冠病毒，死亡率是只感染新冠的2.27倍，若原先就是重症患者，合併感染後的死亡率是正常人的6.33倍。

流感疫苗10/1起開打，注意事項。(圖/中央流行疫情指揮中心提供）

因此林口長庚醫院副院長邱政洵表示，國內大部分19至49歲民眾仍排不到新冠疫苗，也不屬於公費流感補助族群，建議選擇自費施打流感疫苗，提升自我保護力和家庭的安全。

●施打禁忌建議改變：對「蛋」過敏者也可施打

往年專家建議對雞蛋過敏者不予施打流感疫苗的禁忌事項，已做出調整。

疾管署指出，依國際文獻資料顯示，對「蛋」的蛋白質有嚴重過敏者，接種流感疫苗後出現嚴重過敏反應之機率極低，因此傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議可參依美、英等國作法，將「已知對『蛋』之蛋白質有嚴重過敏者」自接種禁忌症移除。

現有針對雞胚胎蛋培養製造法之不活化流感疫苗研究顯示，對於曾因吃蛋發生嚴重過敏症狀者，仍可在門/住診由熟悉處理過敏症狀醫事人員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。雞蛋過敏大多發生於接觸後30分鐘內，常見症狀是皮膚出疹與搔癢。

不過疾管署仍提醒，接種流感疫苗前，皆須先經醫師評估身體狀況，若為過敏體質，應於施打前告知醫師，由醫師評估是否施打疫苗。同時針對使用抗血小板或抗凝血藥物（如Aspirin、Warfarin、Clopidogrel、Ticlopidine）者，仍建議接種，可特別告知醫師，於接種時使用23號或直徑更小的針頭，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。