曾奪下《英雄聯盟》S2世界冠軍的知名電競選手Toyz劉偉健，昨（29日）驚傳涉嫌販賣二級毒品大麻被捕，檢察官訊後已向台中地院聲請羈押。他的前隊友知名實況主丁特（DinTer、薛弘偉）直播瞬間湧入超過3萬網友吃瓜看戲，紛紛詢問他Toyz事件的看法。不過丁特則坦言與Toyz真的不熟，甚至語出驚人地表示，Toyz的超正賽車手女友可能也有問題。

丁特昨晚開直播吸引超過3萬網友在線觀看，對於網友紛紛追問他對Toyz涉販毒被捕的看法，丁特相當無奈，坦言與Toyz半年前有不愉快，雖然對Toyz來說有點落井下石，但他真的可以秀出兩人對話紀錄給大家看，「不是說出了事才幹嘛我們要切割，啊是真的不熟，好一段沒有私交沒有聯絡，圈內人應該都知道。」

台中地檢署檢察官指出，為偵辦一起毒品案時，藥頭咬出上游賣家為劉偉健，經蒐證後，前往其位於三重的住處搜索，查得200顆大麻菸彈。丁特在直播中提及，他知道Toyz與女友住一起，「家裡有上百萬的毒品，你覺得她會不知道嗎？所以我個人認為，他們可能都有一點問題。哎呀，就真的物以類聚啦，我直接這樣說，我覺得是物以類聚，希望可以把相關作案人士都查清吧。」丁特也不忘呼籲網友不要亂造謠，有幾分證據說幾分話。

Toyz與20歲火辣女友奈奈（Betty）感情恩愛，不時在直播實況或社群網站上放閃，而奈奈的來頭背景也不小，不只是在網路上小有名氣的網紅正妹，爸爸還是有賽車教父之稱的知名賽車手陳俊杉，她更繼承父親衣缽走上賽車手這條路，17歲就打破卡丁車的最速單圈紀錄，如今已晉升到GT3賽事，可說是虎父無犬女。

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