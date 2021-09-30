A-Lin近來受邀擔任2021 Motiva Pink Power公益大使，宣導乳癌防治的重要性，在舞台上魅力十足的她，帶給觀眾溫暖的正能量，當她下了舞台，也會藉由不斷學習新事物來激發自己能帶給觀眾更多不同的自己，A-Lin表示尊重每個人有獨一無二的個性，必須先學會跟自己對話，戰勝心裡的恐懼跟迷惘，自信是由內而外的展現，要先學會戰勝自己，包容自己才能懂得怎麼好好愛自己。

A-Lin日前歡慶38歲生日，特地開直播與粉絲互動，獻唱多首經典歌曲，吸引許多粉絲在線上支持，她預告正籌備新專輯中，即將推出新單曲，請粉絲敬請期待，她開心許下生日願望：「希望健康平安快樂，帶給更多粉絲朋友溫暖也能療癒他們的心。」

A-Lin透露生日時，與家人一起歡慶聚餐，更直言每次跟家人在一起總是能感受到很多家人們給她的愛，十分溫暖，讓她更有動力去工作，她摯愛的女兒日前也有送上很多祝福，A-Lin感性說：「只要跟家人在一起很就開心感動。」