台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，選情似乎進入藍綠對決態勢，國民黨前立委顏寬恒28日在網路節目表示，罷免已走到五五波。顏寬恒29日談及陳柏惟的地方評價，指出為什麼陳柏惟罷免會成案，然後民調緊追，一直上來，這就已經呈現出來了；至於能不能罷免陳柏惟，他現在沒有辦法很確定的講，但是正往這個方向在努力。

顏寬恒29日在政論節目《少康戰情室》中表示，該罷免案走到現在，民調的起伏，我們也非常注意，地方的宣導和努力也都在進行。這也是台中海線、屯區所有民眾，進行最關乎我們選舉權利的一場罷免，他呼籲大家出來投票，不管你是贊成或是反對，希望鄉親大家一起來檢討並檢視這位被罷免者，是不是符合你的期待，這都要看大家的選擇。

被問到陳柏惟的地方評價？顏寬恒表示，為什麼陳柏惟罷免會成案，然後民調緊追其後，一直上來，這就已經呈現出來了。至於能不能罷免陳柏惟，他現在沒有辦法很確定的講，但是正往這個方向在努力。

前民進黨立委李俊毅則預測，陳柏惟罷免案，投票率不會很高，決定因素有兩個，支持罷免和反對罷免的政治力量動員力；而民進黨反對罷免，也陷入一個困境，到底要不要呼籲支持者出來投反對票，這需要一些思考，但又不希望陳柏惟被罷免。不過，如果國民黨動員到罷免的門檻，民進黨是擋不住的，民進黨哪有這麼大的動力，動員超過8萬票出來捍衛陳柏惟，這是有高度困難的。