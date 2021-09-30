歐洲環保署（EEA）今天表示，歐洲工業空氣汙染2017年對健康及環境造成的損失，估計至多達4300億歐元（約新台幣13.8兆元）。

法新社報導，歐洲環保署發表新報告指出，歐洲社會2017年因為工業空氣汙染，蒙受2770億至4330億歐元的損失。

歐洲環保署在聲明中提及：「這約等於歐盟國內生產毛額（GDP）的2至3%，比許多個別會員國那年的經濟總產出還高。」

根據這項研究，歐陸汙染最嚴重的30座設施中，有24座是火力發電廠，其中有15座在西歐，包括在德國的7座。