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移居台灣超過10年的的港籍LOL傳奇選手Toyz劉偉建驚傳販毒遭逮，震驚實況與遊戲圈，由於7月中Toyz才與亞洲統神張嘉航爆發激烈口角，當時歌手謝和弦還參一腳，惹得Toyz不高興，反嗆「大麻吸太多吸到打錯字，別再呼了」，如今有網友翻出當時影片，大笑「後勁超強」。

時間回到7月中，當時遊戲廠商找來Toyz與統神PK，宣傳知名度，要求2人進行7戰4勝，輸家要改暱稱，最結果統神慘遭4:0，但Toyz獲勝後竟要求統神改名「Toyz的狗」，衍生後續一系列糾紛，被戲稱為「統椅戰爭」。謝和弦則直播時趁機攪和，斗內1500元並留言「TOZY我代替台灣人跟你道歉，香港人都自己兄弟，別生氣了，哈們」，讓Toyz相當不高興，當場怒嗆「他X字還打錯，謝和弦他X大麻抽太多，別再哈了，字都打錯了」。

如今隨著Toyz被捕，這段影片也再度被挖出，網友狂笑直呼後勁超強：「現在回來看這支影片雙倍好笑」、「我現在知道謝和弦是跟誰買的了」、「所以其實是太久沒上門買所以Toyz才生氣嗎」、「你也別哈了，都被抓了」、「這場統椅戰爭現在知道誰才是笑到最後的了吧」、「原來都是自己人，哈們」、「說統神是狗，結果人家是緝毒犬啊」。謝和弦本人則是立刻PO文力挺「這些都過去的事了我不會在意，現在我要求台中地檢署釋放劉偉健，大麻除罪化」

Toyz不但販毒遭逮，還被藥頭供出是上游，消息立刻在各大平台如臉書、PTT、巴哈姆特炸鍋，本人臉書被怒灌，糗的是，本人在被捕前2小時還照常更新影片以及IG。

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