日前一名自稱就讀台大的女學生自爆遭大牌教授誘騙上床，對方還故意不戴套，導致自己疑似染上性病，引發軒然大波，如今又有一名自稱是該教授前助理爆料，挖出該教授專門用來約女的PTT帳號，更說自己以前也曾是受害者。
原PO表示，這名教授的確結婚還生小孩，但先後與多名助理關係糾纏不清，若助理有對象或是要結婚，就會不擇手段干擾，不少人因此人生大受影響，自己就曾經是助理之一，回想起當年的事，直到現在仍會做惡夢，直到事件爆發前幾天，教授還一直透過各種管道聯絡她，全被她刪除封鎖。她表示不要懷疑女學生為何會落入陷阱，因為該教授有「他的手段」，自己還差點在台大後門被打，就是因為教授企圖毀掉她的婚姻。
根據原PO提供的PTT帳號查詢發現，該帳號除了應徵實驗室助理與工程師外，還頻繁約女性去日本遊玩。不少鄉民直呼「八卦回來了」、「有卦有推」、「這教授也太可怕了」、「他助理每個都超正，挑助理就像挑後宮」、「拜託受害者勇敢站出來」。
對於這起性侵疑雲，台大校方證實性平會有收到通報，正在積極查證中，而該名教授則是將臉書與其他平台全都隱藏，並未做出解釋。但整起事件也充滿疑點，女方PO出的報案三聯單，上面的人並不是該教授，而是另一名科技業人士，也讓人霧裡看花。台大電資學院院長張耀文也呼籲網友，事件未明朗前不要獵巫。
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