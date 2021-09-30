同病房的陌生阿嬤，把廁所當成自家晒衣場，連內褲都晾在裡面，讓原PO傻眼到不行。(圖／爆怨2公社)

跟陌生人住同間病房時，最怕就是對方習慣不好。一名女網友表示，自己跟陌生阿嬤住同間病房，而這個阿嬤每次進廁所就超過半小時，直到她打開廁所才恍然大悟，崩潰不已。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO出照片，大酸「這位阿桑，妳住的是成大醫院病房，不是民宿也不是飯店，這是雙人房不是單人房，「老娘上廁所還要頂著妳的內褲」。透過照片可以看到，原來這位阿嬤，直接把廁所當成自家曬衣場，不只是毛巾，就連衣褲甚至內褲都洗起來掛在裡面。

原PO傻眼說，原來這位阿嬤廁所每次都佔了老半天，是在裡面擺陣。照片曝光後也讓網友全都看呆。

不少網友留言：「好噁心」、「阿嬤的內褲我不行」、「這要直接通報護理長了」、「一點公德心都沒有，單人房隨便妳，雙人房這樣搞就是白目兼沒衛生」、「有些常住院的老人，就是這樣」、「現在很多人住院久了，直接把病房當自己家，有其他病患入住還會被瞪」、「不要臉就能免費升級為單人房的方法」、「三不五時拿蓮蓬頭噴濕她的衣褲，讓他晾不乾」、

原PO事後也補充，護理師已經來勸說過2次，但阿嬤完全聽不進去，反嗆又沒礙到人，「不然我衣服要晾哪」。