首批客製化標籤BNT疫苗55萬劑 5：10分運抵桃園機場 06:132021/09/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 首批客製化標籤BNT疫苗55萬劑 5：10分運抵桃園機場。(示意圖／Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首批客製化標籤輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今天上午5時10分由中華航空公司CI-62班機自德國法蘭克福機場運抵桃園國際機場，這批疫苗到貨約55萬劑。 慈濟與民間機構共購買1500萬劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19疫苗，首批約93萬劑、第2批約91萬劑，分別於9月的2日及9日到貨，今天到貨為第一批客製化標籤輝瑞BNT疫苗約55萬劑。（編輯：陳正健）1100930 55萬劑客製化BNT明到貨 陳時中：很有可能 全台BNT疫苗延遲到貨 雲林縣明起暫停施打校園BNT疫苗 #BNT #客製化 #標籤 #55萬 #輝瑞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨最強周年慶搶五倍券商機 滿5000送8500 04:372021/09/29 生活 50歲以上打第2劑AZ 89.4萬人完成意願登記 14:432021/09/29 生活 臉書推出內容傳散準則 降低有爭議內容傳散 13:552021/09/29 科技 日本入境新規 高端未獲認可 04:102021/09/29 財經要聞 百貨最強周年慶 搶五倍券商機 04:102021/09/29 時尚消費 《電腦設備》圓剛恐吞連8黑K 強化產品競爭力健身 09:452021/09/29 財經 輝瑞向FDA提交5至11歲兒童之初步數據 將申請EUA 17:532021/09/29 國際 北市逾萬學生無疫苗可打 家長怒轟政府跳票 林奕華要求中央速解決 11:282021/09/29 政治 凌晨巨響！北市文山區公寓凌晨遭丟信號彈 住戶嚇壞 09:162021/09/29 社會 百貨搶周年慶商機 結合五倍券優惠更好康 19:292021/09/29 生活 《半導體》智原ARM核心SoC 累積出貨超過5.5億顆 08:202021/09/29 財經 生活熱門新聞 印度神童預言股市崩盤時間點 30年前恐怖景象重演 - 生活 叫外送沒湯又沒飯 他看訂單備註「神斷句」超傻眼 - 生活 跟陌生嬤住同病房 對方進廁所一上就30分鐘 她開門一看崩潰了 - 生活 從澎湖回來染紅疹怪病 恐怖凶手曝光 衣服洗幾遍也沒用 - 生活 受害者＋1 台大驚傳名教授當狼 前助理曝黑暗內幕：至今仍做惡夢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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