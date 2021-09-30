美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天出席國會聽證會時坦言，美國「輸掉」長達20年的阿富汗戰爭。

法新社報導，密利告訴美國眾議院軍事委員會：「相當明顯，我們所有人都很清楚，阿富汗戰爭並未按照我們想要的條件那樣結束，塔利班（Taliban）如今在喀布爾掌權。」

密利指出：「這場戰爭是策略性失敗。這場戰爭不是在最後20天輸掉，或甚至在最後20個月輸掉。這可溯及一系列戰略決策的累積性影響。」

另外，密利也在聽證會上承認，如果美國對中國發動攻擊，他會向中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成發出警示。

此前，華盛頓郵報副主編、知名調查記者伍德華（Bob Woodward）與政治記者柯斯塔（Robert Costa）曾共同撰寫新書Peril（危險，暫譯），揭發川普執政後期，密利曾2度致電李作成，向他保證美軍不會向中國開戰。

密利先前已坦承，他確實曾致電李作成，並稱這「完全符合我的工作職責」。