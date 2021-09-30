蔡英文總統(見圖)9月30日前往台大醫學院體育館接種第2劑高端疫苗，並展示自己的小黃卡。(劉宗龍攝)

蔡英文接種高端第二劑。(中時新聞網直播)

總統蔡英文抵達台大醫學院體育館，首先由護理人員協助確認資料。(中時新聞網直播)

【LIVE直播】蔡英文、賴清德接種高端第二劑 台大醫院最新畫面

總統蔡英文、副總統賴清德今(30日)施打高端疫苗第2劑，經維安團隊及台大醫院協調，2人分別於上午7點15分及7點45分至台大醫學院體育館接種，同樣依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後離開現場，並由醫療團隊後續掌握身體狀況。

蔡英文抵達後，首先由護理人員幫忙量體溫、確認資料，接著由醫師叮囑相關注意事項，並於7時22分左右完成接種。由於施打過程相當順暢，經護理師施打疫苗完畢後，蔡英文面露笑容地問，「這樣就結束了？」

賴清德今到場後同樣先進行體溫量測、確認資料等程序，並由醫生問診、叮囑相關注意事項，接著於7時51分左右完成接種。過程中他透露，上次打完針沒有不舒服；打完疫苗後他則說「沒什麼感覺」。

副總統賴清德（左）30日前往台大醫學院體育館接種第2劑高端疫苗。（劉宗龍攝）

副總統賴清德（見圖）30日前往台大醫學院體育館接種第2劑高端疫苗，並展示自己的小黃卡。（劉宗龍攝）

蔡英文之前於8月23日到台大醫學院體育館，並在台大副校長張上淳、台大醫院院長吳明賢及立法委員邱泰源等人陪同下，接種高端疫苗第一劑。賴清德則是在8月27日早上到台大體育館接種高端疫苗第一劑，如今皆已超過4周，蔡英文和賴清德本月20日上午已完成高端疫苗第二劑預約，並安排於今日接種第二劑。