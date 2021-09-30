總統蔡英文、副總統賴清德今(30日)施打高端疫苗第2劑，經維安團隊及台大醫院協調，2人分別於上午7點15分及7點45分至台大醫學院體育館接種，同樣依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後離開現場，並由醫療團隊後續掌握身體狀況。
蔡英文抵達後，首先由護理人員幫忙量體溫、確認資料，接著由醫師叮囑相關注意事項，並於7時22分左右完成接種。由於施打過程相當順暢，經護理師施打疫苗完畢後，蔡英文面露笑容地問，「這樣就結束了？」
賴清德今到場後同樣先進行體溫量測、確認資料等程序，並由醫生問診、叮囑相關注意事項，接著於7時51分左右完成接種。過程中他透露，上次打完針沒有不舒服；打完疫苗後他則說「沒什麼感覺」。
蔡英文之前於8月23日到台大醫學院體育館，並在台大副校長張上淳、台大醫院院長吳明賢及立法委員邱泰源等人陪同下，接種高端疫苗第一劑。賴清德則是在8月27日早上到台大體育館接種高端疫苗第一劑，如今皆已超過4周，蔡英文和賴清德本月20日上午已完成高端疫苗第二劑預約，並安排於今日接種第二劑。
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