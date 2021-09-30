靜宜大學擁有豐沛的國際化資源，不僅每年獲教育部「學海計畫」補助總額名列全國前茅，也在具公信力雜誌及媒體評選中，屢屢脫穎而出。（靜宜大學提供）

靜宜獲選教育部「重點雙語培育學院」，將逐步推動全英語教學模式、營造優質雙語學習環境，培育學生具備雙語溝通力、國際移動力，並加值就業競爭力。（靜宜大學提供）

靜宜由美國主顧修女會創立，「國際化」是學校的DNA，靜宜全球姐妹校達450多所，目前國際學生超過全校學生的一成，在校園就能感受國際化。（靜宜大學提供）

靜宜長期深耕雙語教學，由國際學院扮演領頭羊角色，將整合校內各單位資源，逐步達成雙語大學目標。（靜宜大學提供）

靜宜大學擁有豐沛國際化資源，不僅每年獲教育部「學海計畫」補助總額名列全國前茅，也在具公信力雜誌及媒體評選中屢屢脫穎而出。日前更榮獲教育部評選為110年「大專校院學生雙語化學習計畫」的「重點雙語培育學院」，將逐步推動全英語教學模式、營造優質雙語學習環境，以培育學生具備雙語溝通力、國際移動力，並加值就業競爭力！

教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」，110學年度共核定補助重點培育學校4所、重點培育學院計25校41個學院。

靜宜大學校長唐傳義說，能榮獲教育部「重點雙語培育學院」是該校重要里程碑！靜宜大學由美國主顧修女會創立，「國際化」是學校的DNA，靜宜全球姐妹校達450多所，目前國際學生超過全校學生的一成，在校園就能感受國際化！期望透過教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」，持續培育各領域的雙語專業人才。

國際化與數位化是靜宜未來發展的重要目標！資深策略副校長暨國際學院院長任立中指出，國際化是全球趨勢，2030年台灣將邁向雙語國家。靜宜大學由國際學院扮演領頭羊角色，將整合校內各單位資源，逐步達成雙語大學目標！

副校長王孝熙說，獲得教育部「重點雙語培育學院」，對靜宜而言是很大肯定！靜宜長期深耕雙語教學，國際學院更是推動雙語教育的重要種籽，可將全英語授課(EMI)教學優勢，推展到全校各系所。

擔任計畫主持人的寰宇外語教育學程主任陳怡伶表示，該校國際學院積極規劃「BEST Project-優質英語培訓計畫」(Boosting English Skills via Training)，不僅擴增、深化全英課程的質量，也將聯合國永續發展目標(SDGs)國際議題融入英語學習，提升學生的英語聽說讀寫能力，也兼具全球競合力。

陳怡伶指出，國際學院負責全英語授課(EMI)的創新規劃，由專業的EMI課程規劃教師，進行英語教學技巧、數位教學增能工作坊等系統性訓練課程，多面向強化教師的英語教學技巧與能力。

為協助學生適應EMI學習環境，靜宜大學首創「雙導師英語讀書會」，協助輔導學生自學群組；同時增設EFL課程、線上英檢練習、專任助教追蹤課輔、全英語TA及英檢補助獎勵與自學激勵獎金等策略，期望學生具備雙語溝通、專業學識及國際移動力，也成為雙語教育的種籽人才。