曾奪得《英雄聯盟》S2世界大賽冠軍的電競好手「Toyz」劉偉健涉販毒遭檢方羈押！台中檢方追查一起中部毒品案溯源查上手，藥腳咬出麻疑購自劉，經搜索他位於新北市住處，查扣到大麻毒品等證物，台中地檢署檢察官以劉涉嫌重大等理由29日晚間向法院聲請羈押，台中地院羈押庭今天凌晨裁定羈押，另名楊姓共犯以40萬元交保。

29歲的「Toyz」劉偉健是知名網路遊戲實況主兼YouTuber，曾經是《英雄聯盟》（簡稱LoL）電子競技職業選手，並在2012年拿下賽季世界大賽冠軍，他曾效力於「Cross Gaming」、「台北暗殺星」，擔任英皇娛樂子公司「英皇電競」電競總監。

台中檢方在數月前偵辦中部一起毒品案件，從藥腳循線往上一路擴大追查，藥腳咬出大麻毒品購自知名網路遊戲實況主暱稱「Toyz」的劉偉健，檢察官28日指揮警方北上搜索，在他位於新北市住處查扣到大麻等證物，並將他一人帶回台中調查，進一步釐清案情。

台中地檢署昨天晚間以劉男涉販毒品涉嫌重大等理由向法院聲請羈押，經台中地院羈押庭漏夜審理，法官在今天凌晨裁定羈押，另1名楊姓共犯則以40萬元交保。

台中地檢襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢方掌握相當事證認定劉涉嫌重大，至於劉除涉販毒外，是否吸食毒品、販售手法及範圍如何？基於偵查不公開，不便說明，全案將再擴大偵辦。

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