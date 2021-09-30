周三台股主攻在傳產，其中散裝輪因為BDI創下13年新高，成為投機力追逐焦點，不過，該族群並未出現指標股，顯然只是反映消息面的效應，另一條主線在塑化、紡織，這兩類股除了反映油價的大漲外，還有就是中國能耗雙控政策，壓制高汙染行業的新產能，在供給減少下、報價自然抬高。

反觀電子股，因為散戶投資人比重較高，加上國際盤重挫使得大咖買盤縮手，以及外資法人賣股壓力影響，於是成為盤面最弱勢的一環，目前國際消息較為紊亂，除了中國的大限電政策外，又多出了美國政府的債限問題，短期間台股偏向拉回修正格局。

美股周二因為美債限問題未解，美國政府恐將於10月1日關門的利空衝擊而重挫，雖然美國債務上限問題偶爾會干擾股市正常運作，但經驗上，最終都會解決，換句話說，這個訊息其實只是美股下跌的導火線，真正的關鍵在於市場擔憂通膨壓力將引發Fed的升息動作，台股宜等待恐慌情緒降溫後再動作。(倫元投顧提供)