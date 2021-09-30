結束了激烈的美網賽事，目前網壇最火熱的比賽當屬芝加哥網球賽，這次我國女子好手謝淑薇一樣有參與賽事，她先前在女單遭到淘汰，不過與比利時搭檔梅騰絲(Elise Mertens)的雙打組合排在大會第一種子，她仍有希望在雙打取得好成績。

而早前傳來捷報，謝淑薇與梅騰絲在首輪輪空情況下提前打16強，而在16強賽她們也順利擊敗瑞士組合戈魯比琪(Viktorija Golubic)/泰琪蔓(Jil Teichmann)，成功闖進8強，離冠軍又更進了一步，本場比賽她們以6：4、3：6、10：6(打到5：5)贏下對手。

令人擔憂的是這場她們贏得不輕鬆，看來還未將頭號種子的狀態調整到最好，接下來她們的對手是第5種子美國瑪汀妮茲(Nicole Melichar-Martinez)/荷蘭舒兒絲(Demi Schuurs)、烏克蘭基珍諾克(Nadiia Kichenok)/歐拉露(Raluca Olaru)的勝方。

謝淑薇與梅騰絲在今年度聲勢大起，她們在7月舉行的溫布頓網球公開賽拿下女雙金盃，第二盤瓦解對手2個「冠軍點」，以3：6、7：5、9：7逆轉俄羅斯組合庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)及維辛妮娜(Elena Vesnina)，奪下生涯第4座大滿貫金盃。

接著在美網她們展現溫網冠軍超強氣勢，首輪以兩個6：0解決俄羅斯搭檔卡琳斯卡婭(Anna Kalinskaya)/哈薩克普婷塞娃(Yulia Putintseva)，次輪再以6：4、6：2擊敗挪威艾珂里(Ulrikke Eikeri)／法國蕾契米亞(Elixane Lechemia)晉級16強，16強賽以6：0、6：2輕鬆擊退德國組合，可惜8強賽以3：6、6：7(1：7)惜敗美國組合。