從警26年、47歲的高雄新興分局巡佐趙慶鋒，2019年不但非法搜索毒犯住處，事後又看上毒販女友姿色，3度邀約毒犯女友開房，違法亂紀。經一、二審法院依違背職務要求不正利益罪判刑8年，非法搜索罪判6月，得易科罰金，另公務員登載不實文書罪判1年4月，不得易科部分，合計應執行刑8年10月。趙不服上訴被駁回，地檢署執行科將通知他入監服刑。

據了解，趙2019年5月率隊到苓雅區查獲海洛因、一粒眠及安毒，但他遭指先入屋搜索、再要求嫌犯簽自願搜索同意書，並製作不實扣押筆錄。

趙當時進屋查緝，見洪姓嫌犯女友姿色頗佳，事後竟以追查共犯為由私約她出門。趙對女方說「有我協助妳才不用驗尿」，還載去暗巷撫摸猥褻，詢問是否願意約會。數日後，趙利用權限登入警政署系統，協助洪姓嫌犯女友查詢涉案資訊，事後趙又約對方去賓館猥褻，遭女方拒絕。

趙甚至會泄露警方查毒行動給洪姓嫌犯女友，藉此換取兩人約會的機會，但女子不斷拒絕約會，趙一氣之下前往女子租處嗆「因為你一直放管（台語爽約之意）」揚言教訓女子。

法官痛批，趙身為資深警察，應謹守法律規範，卻用非法搜索偵查犯罪，更貪圖女子姿色濫用權限、庇護犯罪，損害警察清廉、正義形象，考量他跟女子達成和解，從警26年對社會治安仍有一定貢獻，得易科罰金部分判6月徒刑，其餘2罪不得罰金須執行8年10月，另宣告褫奪公權5年。