近期恒大集團爆發財務危機，加上國際央行普遍逐漸收緊貨幣寬鬆措施，導致金融市場的波動。國泰金(2882)特別指出，子公司國壽並無恒大的相關曝險，而國際利率趨升對國壽中長期財務表現有四個好處：穩定收益率提升、改善利差水平並有利股價評價回升、對接軌IFRS 17及ICS具正向助益、國壽資本強健有利提供波動緩衝及布局。

國泰金指出，國壽包括投資的股票、及公司債部位均無恒大曝險。至於考慮恒大事件外溢效果，國壽陸港澳地產相關曝險僅占總投資資產0.2％，比例甚微，而處於先前監管風暴核心的相關產業亦僅占總投資資產0.8％，比例亦不高，若連鎖效應進一步擴及大陸銀行業，因國壽曝險主要集中於大陸中央政府高持股的大型國有銀行，相對於國壽資本水準處於歷史高位，潛在財務風險偏低。

另外，大陸四大銀行(中、農、工、建)對恒大直接曝險比率甚微，對四大銀總曝險為新台幣530億元，近90％為債券部位，目前帳上仍存在未實現利益。

在利率方面，近期受到Fed對明年經濟展望樂觀，並預計於年內開始縮減購債，而FOMC點陣圖反映升息步調亦快於市場預期，再加上近期油價上揚、大陸進行能耗雙控等因素，推升近周美債利率大幅飆升約25bps，10年及30年美債利率9/28分別來到1.53％及2.08％，創三個月來新高。

國壽指出，今年國際債平均佈建收益率超過3.5％，較去年提升30bps以上，未來在利率偏升格局下，伴隨投資佈建逐步推進，中長期將有助於公司穩定收益率趨穩並回升。今年避險成本有望較去年下降20～25bps，預估2021年避險後穩定收益可由2020年2.1％回升至2.2～2.3％。

國壽負債成本及損益兩平率持續下降，上半年已分別降至3.80％及3.06％，分別較去年同期下降9 bps及11bps，若搭配投報率持穩，將可望使公司維持穩健的利差益。長期以來低利率環境下，金融業獲利因利差縮窄而承壓，若貨幣政策能逐步邁向正常化，將有助緩解利差壓力。

因應台灣於2026年接軌IFRS 17及ICS，保險負債採現時利率進行評價(即Mark-to-Market)，因長年期主力商品對利率敏感性高，國壽表示，利率上揚將有助於減緩保險負債之增提壓力，對接軌國際制度具正向助益。

國壽上半年RBC達371％，淨值比亦達10.6％，顯著超越同業平均水平，資本強健為投資操作提供良好財務韌性及緩衝，有助因應金融市場波動。