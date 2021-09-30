代表飛官羅尚樺的泰迪熊，穿上簡易防塵衣，陪著妻子進入產房。（圖／翻攝羅妻IG）

空軍志航基地年僅26歲的飛官羅尚樺3月因公殉職，留下懷孕的妻子。事發半年，羅妻昨順利生下女兒，穿著飛行裝、胸前繡有羅尚樺名字的泰迪熊全程陪伴妻子生產，最後還留下另類的一家三口同框照片，讓不少網友看了忍不住感動落淚。

羅尚樺的妻子張秀宇昨（29日）在IG發文說「寶貝小玉米歡迎妳的到來！」並大方分享母女倆的首張合照，並在文中透露，女兒是在中午12點31分出生，自然產3360克、身高50公分，讓不少網友紛紛留言寫下祝福。

張秀宇也在IG發文分享，因為隨時都有可能要進產房，因此姊姊趕緊製作簡易的防塵衣，讓象徵她與羅尚樺愛情的泰迪熊穿上，可以陪著她進產房，要不然真的很怕泰迪熊被血噴到洗不掉。

羅尚樺的父母昨代替兒子陪在張秀宇身邊，在她順利生產後，也開心地在臉書發文分享當阿公阿嬤的喜訊，其中有一張照片有羅妻、小玉米以及代表著羅尚樺的泰迪熊，形成另類的全家福合照，讓不少人看了感動落淚。

今年3月22日，志航基地飛官潘穎諄駕駛F-5E戰機執行對地炸射戰術任務返航時，與羅尚樺駕駛的戰機發生擦撞墜海，羅尚樺被黑鷹直升機救起吊掛送醫，仍宣告不治，當時已懷有身孕的張秀宇在IG 寫下18字痛心喊話羅尚樺，「我愛你，夫妻本是同林鳥，無論如何我陪你飛」，未料仍是天人永隔。