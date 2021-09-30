竹輪是常見的火鍋料之一，一名網友好奇，為何竹輪中間會有一個洞，而不是像甜不辣一樣是一塊，「這樣是比較好熟？還是造型好看呢？」貼文曝光後，隨即釣出內行人解答，「竹輪就是魚漿製成的，抹在竹籤或鐵棒上烤」，才會形成中間有洞的造型。

原PO昨（29）日於PTT八卦板指出，自己很喜歡吃竹輪，去超商買關東煮必夾，但長長的竹輪中間卻挖了一個洞，同類型的甜不辣卻是一整塊，「為什麼中間需要有洞？是這樣比較好熟？還是造型好看？又或是另有用途？」並透露已困惑很久，希望有人可以替他解答。

疑問曝光後，隨即引發鄉民回應，「當吸管喝湯用的啦」、「給你方便實用的」、「你怎麼不問甜甜圈為什麼有洞」。不過留言中也有不少人解答，「竹輪製作的方式，就是裹在竹棒上烤啊」、「竹輪就是把魚漿抹在鐵條上去烤的」、「竹輪是利用魚槳做的，中間插竹子做出來的」。

竹輪來自於日本，是利用魚肉泥、麵粉、蛋白及調味料混合後，裹在竹籤或鐵棒上用火烤，因此中間會形成一個洞，其做法也會根據區域不同、製作方式也會有所差異，