新北蘆洲一名黎姓男子為威脅女友復合，8月17日竟趁女友不在家，以滾燙熱水澆淋女友飼養的貓咪「茶茶」，造成貓咪大面積燙傷，經搶救11天後仍不幸死亡，消息傳出引發社會撻伐，新北市長侯友宜也為此震怒，要求嚴懲追究責任。今（30）日此案開庭，侯友宜昨也在臉書發出千字文表示，「但願茶茶生命的流逝，成為尊重動物生命權的暗夜星火」，並霸氣喊話，如果有民眾也遇到類似情況，「不要怕，來找侯友宜，我給你靠。」

「茶茶」遭虐死，侯友宜表示，平凡善良的普羅大眾，很難想像，人間會有如此邪惡之事，但在最令人沮喪的黑暗時刻，我們希望能尋覓一絲絲光亮，貓咪茶茶臨走之際，希望牠也能知道除了兇殘的嫌犯外，也有那麼多人因為愛為牠挺身而出。他不忍再提那13小時的痛苦，更不願回憶那11天的奮力掙扎，只希望茶茶能夠帶著所有的愛與正義，得到平安與寧靜。

侯友宜認為，動物的生存權與人類同等重要，茶茶被虐死，同理心捲起的不滿浪潮，市府都看到了，也和民眾一樣憤慨，因此一定要給茶茶與所有關心的民眾一個交代。而過去在治安前線與邪惡搏鬥的日子裡，侯友宜很清楚，這些輕賤生命、虐待弱者的惡人，有天必食髓知味，傷害認識或不認識的婦孺幼小，甚至黎嫌虐殺茶茶過程中疑被發現涉及濫用藥物；依辦案經驗，類似犯嫌的行為模式，是治安的高風險對象，會請新北警局進一步抽絲剝繭，務求勿枉勿縱，絕不讓悲劇重演。同時，他也指示新北市動保處將來在領養動物的流程中更用心謹慎，因為每一個生命都值得我們拚盡全力去守護。

貓咪「茶茶」8月無辜遭主人男友以熱水淋燙，經搶救後仍不治。（圖／摘自呂秋遠臉書）

侯友宜也分享過去參加動保處領養活動，他說，始終忘不了捧著小貓時的那份溫暖，人貓相視的剎那，傳達了友善與相互理解，暫時忘卻工作上的辛苦疲累，也讓他想起當年襁褓中的小女兒，那是種永遠無法取代的幸福感，多少毛小孩的爸媽，不也是一樣的感受嗎？在少數缺乏耐心的飼主眼中，寵物也許只是生活中的點綴，但寵物眼中，主人卻是牠的全世界。

任何人都沒有權力剝奪寵物幸福的權利，何況是基本的生命權，侯友宜強調，絕對支持立法院修法加重虐待動物的刑責，及加強對於動物保護的措施，讓公權力能落實保護動物，嚴懲惡徒，不管傷害的是人類或動物，都不該被姑息。

侯友宜說，對抗邪惡，帶給人民安居樂業，是他一生職志，在蒼生安居樂業前，絕不懈怠；在所有的罪惡蓄勢撲向善良之前，他必挺身而出擋在最前面，一息尚存，永矢弗諼。他也呼籲尊重生命，任何人不該只把寵物當作自己的附屬品，並向保護動物的朋友們喊話，「我與你們是同一陣線的戰友，如果相關的團體在修法的過程中，或者是當事人之一的樂小姐遇到這位犯嫌有更進一步的威脅或是侵逼，不要怕，來找侯友宜，我給你靠」。

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