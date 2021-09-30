前《英雄聯盟》(LOL)世界冠軍的電競選手劉偉健（Toyz），住處被搜出200顆大麻菸彈，涉嫌販毒，今（30日）凌晨遭台中法院裁定羈押。經了解，Toyz之所以被逮，是因為中檢偵辦一起毒品案時，藥頭咬出上游賣家為劉偉健；因搜出大麻煙彈數量龐大，檢警懷疑劉販賣已有一段時間，將擴大追查是否供貨給直播圈友人。

29歲的「Toyz」劉偉健是知名網路遊戲實況主兼YouTuber，他的YouTube頻道有超過69萬人訂閱，曾經是《英雄聯盟》（簡稱LoL）電子競技職業選手，並在2012年拿下賽季世界大賽冠軍，他曾效力於「Cross Gaming」、「台北暗殺星」，擔任英皇娛樂子公司「英皇電競」電競總監。

台中檢方在數月前偵辦中部一起毒品案件，從藥腳循線往上一路擴大追查，藥腳咬出大麻毒品購自知名網路遊戲實況主暱稱「Toyz」的劉偉健，檢察官28日指揮警方北上搜索，在他位於新北市三重住處查扣到200顆大麻菸彈。

因毒品數量眾多，警方懷疑他透過網路販賣大麻菸彈已有一段時間，由於他是知名網路遊戲實況主兼YouTuber，交遊廣闊，不排除他供貨給其他直播圈內友人，正擴大追查中。