關於近期數位五倍券開放登記後出現的當機等狀況，民眾黨立委蔡壁如昨(29日)在臉書列出3大亂象，並說拿了納稅人9.7億元當作系統開發費，還衍伸這麼多的亂象，叫我們如何不心痛？現在還有執政黨立委硬扯北市府也是有推出數位振興券「熊好券」加碼五倍券等，令她質疑這是要來轉移執政不當、傲慢執政的烏賊戰術嗎？

蔡壁如在臉書寫下，數位綁定開放當天，預約平台大當機，行政院長蘇貞昌說這表示五倍券大受歡迎，但她認為這是廢話，一個是民眾自己的錢、一個是救命保平安的疫苗，怎麼可以不要？

「五倍券更好領？根本就是九大券三大亂！」蔡壁如說，第一亂就是大塞車亂亂亂、第二亂為「一鍵下定」不能更改不能取消，比網購還不如、第三亂則是冒用綁定也來亂。

蔡壁如更舉出鄉親心聲，有人跟她說，「不會用數位券綁定了，就想著去領紙本的五倍券，沒想到連紙本的五倍券都要先預約，是疫苗預約上癮了嗎？」她則是嘆口氣說，是啊，現在的官員簡直就是把擾民當政績...，結果立刻被鄉親糾正，「錯！現在的執政黨不是擾民，是愚民！是愚民當政績！」

最後，蔡壁如指出，北市府至今用錢都相當節制，已經撐了8年，到現在台北市都沒有額外的舉債，是一個非常有財政紀律的團隊，在這個基礎上談加碼、談振興才有意義。中央所有紓困預算都是舉債來的，如果是這樣，早點把疫苗買進來大家打一打，是不是更有效？