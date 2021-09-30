曾奪下《英雄聯盟》S2世界冠軍的知名電競選手Toyz劉偉健，昨(29日)驚傳涉嫌販賣大麻被捕，震撼整個電競圈，而他過往的背景和言論也被起底，有網友挖出他2年前實測交友APP的影片，尺度大到讓網友不解留言「墮落到要拍這種影片衝人氣」。

來自香港的Toyz，曾經是電子競技職業選手，2012年加入台灣代表隊，並奪下《英雄聯盟》（LoL）S2世界冠軍，走紅後他轉換跑道，當起實況主及Youtuber，而在他拍攝的一系列交友軟體實測影片中，有一支尺度相當大，現也被網友拿出來討論。

Toyz實測交友軟體，找來正妹泡溫泉玩遊戲。(圖／翻攝自到Toyz的YouTube)

他透過APP，約到一名正妹直播主「瑪莎」到北投泡溫泉，在遊戲環節中，他讓瑪莎蒙著眼睛，再將小黃瓜、香蕉等物品放在她胸前磨蹭，讓她猜是什麼物品，如果猜錯就要脫一件衣服，最後瑪莎脫到只剩內衣褲，畫面相當香豔火辣。

不過雖然兩人玩得很開心，但網友卻認為尺度太大，紛紛留言表示對他很失望，「論世界冠軍如何墮落」、「開始崩壞了嗎」、「墮落到要拍這種影片衝人氣」，不過也有人認為是單純的業配影片，不需要用有色眼光來看待。

Toyz昨驚傳涉嫌販賣二級毒品大麻被捕，警方在他住處查扣到大麻等證物，法院連夜召開聲押庭，最後裁定他羈押，還被藥頭供出是上游，全案將再擴大偵辦，而另1名楊姓共犯則以40萬元交保。

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