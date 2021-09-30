全球最大影音平台YouTube周三（29日）於部落格貼文宣布，該平台將封鎖一切反疫苗內容，換言之，除了打擊新冠疫苗不實消息外，該平台也將掃蕩假消息的範圍擴大至其他合格疫苗。

舉例來說，YouTube將嚴格取締「施打流感疫苗將導致不孕」或「疫苗造成自閉症」等不實內容。

YouTube先前也將一些知名反疫苗運動人士的頻道下架，包括小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）與梅爾科拉（Joseph Mercola）等。