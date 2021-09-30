小編今天（30日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人分析，美國提高舉債上限一案未過，致美股重挫2～3％不等，但此一問題在2013年也曾發生，最終美國國會仍會達成協議，投資人不必太過擔心；另外，全球通膨增溫、美10年期公債殖利率跳高、市場盛傳蘋果砍單及大陸限電等風險短線持續干擾台股。

【1】台股五利空 外資大撤退

台股五大利空罩頂，在全球通膨增溫，美十年期公債殖利率跳高、參院否決提高舉債上限，加上市場盛傳蘋果砍單及大陸限電等陰霾未退，外資大砍台股逾355億元，29日加權指數大跌325.98點、以16855.46點作收，成交值3288億元，失守萬七關卡。

【2】台幣為何這麼強？經濟學家曝明年價位

美元指數連日走強，29日來到93.7，全面輾壓非美貨幣對美元匯率，尤新興經濟體貨幣腿軟倒地，新台幣對美元匯率單是貶幅極微，今年來升幅達2.6%，升值氣勢冠蓋亞洲、歐元、英鎊，而2020年的新台幣匯率升幅高達8.35%。元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源29日說，「新台幣為何那麼強？為何一直很強？而且明年看還是強，為什麼？」

【3】基本工資連6漲 上看25440至26000元

基本工資審議委員會將在10月8日召開，民進黨立委賴惠員昨質詢問調漲幅度有沒有可能調到6到8%之間？即落在25440或26000元？勞動部長許銘春回應，對調漲有共識也有期待。而國發會主委龔明鑫也罕見表態，表示今年全年經濟成長率可望突破6％，基本工資的調幅可以「高一點」。

【4】美債恐違約 摩根大通備戰

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）28日警告，除非國會盡快提高或凍結債務上限，否則聯邦政府資金與財政部應急措施可能於10月18日前耗盡。摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）同日表示，他們已為美國陷入債務違約危機的可能性預做規劃與準備。不過他預期，國會這次也將找到解決方案並調高債務上限，避免「災難性事件」發生。

【5】天然氣暴漲 美歐通膨拉警報

美國天然氣價格過去1年狂飆180％，家家戶戶得做好今冬暖氣帳單貴得嚇人的心理準備，這恐使美國通膨加劇。而天然氣價格暴漲對歐洲與亞洲的衝擊更大，停電和關廠頻傳，給當地的經濟復甦投下陰影。