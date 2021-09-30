日本政府27日宣布鬆綁邊境的新措施，10月1日起凡接種過完整疫苗的旅客，居家檢疫可從14天縮短為10天，但僅限接種過BNT、莫德納、AZ的旅客，國產疫苗高端並未入列。對此，國民黨台北市議員張斯綱表示，衛福部部長陳時中之前說「世界不是只有美國」，大概他的「金句」又要多一句「世界不是只有美國、日本了」。

針對日本未將高端疫苗納入鬆綁邊境認證範圍中，陳時中28日表示，會請外交部持續努力向日方爭取疫苗護照雙邊認證，承認高端疫苗。指揮中心發言人莊人祥則表示，目前已了解相關情形，由於認證內容包含技術上的規格問題，因此會請外交部就高端的資格認證部分向日方釐清。

張斯綱29日在臉書發文表示，高端疫苗未列入美國、日本的認證，這是預料之中的事，許多專家、學者們早就提醒，高端應做完必要的程序後再上市施打，不料高端卻仍倉促上市。當世界逐漸解封，各項大型運動賽事也陸續恢復辦理，台灣的霹靂舞選手卻因苦等不到國際認證疫苗，差點被迫放棄代表台灣至波蘭參加BC One霹靂舞總決賽，類似案件屢見不鮮。

張斯綱痛批，陳時中之前說「世界不是只有美國」，想必很快又要加上一句「世界不是只有美國、日本」。何況接下來泰國、新加坡等東南亞國家，都有可能放寬接種完整二劑疫苗民眾的入境隔離措施，萬一都沒有高端，那台灣豈不是要被世界遺忘了？