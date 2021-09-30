藝人Kiwebaby從《大學生了沒》岀道，雖是男兒身，但內心有著女性靈魂，更在6年前動了隆乳手術，不過至今並未變性，近來在臉書抒發心情，表示以前認識男生，卻因為性別關係碰壁，但他表示：「不想為了得到男人的愛情，去委曲求全犧牲自己的健康」。

Kiwebaby表示在網路上認識一個24歲的男生，兩人相聊甚歡後，約好疫情結束後去加拿大玩，沒想到碰面之後，被發現自己是男兒身，對方態度立刻一百八十度大轉變，不僅草草結束整個飯局，最後更將他拉黑封鎖加刪除，Kiwebaby坦言有錯在先，畢竟沒有事先告知對方是男生，強調自己是想和平凡女孩一樣，有認識男孩的機會。

Kiwebaby表示朋友告訴他要先表明身份，就不會受傷，雖然內心靈魂是女孩，但不管再怎麼努力讓自己變美，還是改變不了就是男兒身的事實，雖然有很多（第）三性選擇變性，以真實生理女性姿態，去享受女生獨有的差別待遇，但不想為了得到男人的愛情，去委曲求全犧牲自己的健康，也不想為了別人改變自己。

Kiwebaby強調每次重擊都心碎一地，但未來還是會很努力讓自己成為更堅強的人，相信有天會讓所有人刮目相看，對此，網友紛紛留言打氣：「人生不只是愛情 還有其他東西也值得你追求的」、「追求自己的，我相信你終有一天會遇到那個很愛你的」、「妳一定可以遇到懂妳的人，只是時間還沒到」。