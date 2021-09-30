主播張筱芬外型笑容甜美，有新一代甜心主播的封號，許多人將主播視為夢幻行業，不僅讓人感覺專業外，也能天天穿著亮麗新衣服上鏡。對此，張筱芬昨(29日)發文透露，由於每回借來的衣服不一定合身，也不能撕標籤，往往一轉身就會被人看到標籤和滿滿的別針，偶而下樓買個東西被熱情民眾提醒「衣服沒穿好」，讓她哭笑不得。

前東森主播徐湘華日前在臉書閃電透露離職，她直到離職後隔天才跟粉絲分享此訊息，讓不少網友都相當錯愕，她表示自己一個月前就提出辭呈，有人質疑她太衝動，「難道不知多少人想當主播？」道出了許多人對主播工作的嚮往，但她回應，自己是考量過希望花更多時間跟孩子相處，才決定回歸家庭，更喊話歡迎適合的打工工作上門找她。

徐湘華（左）日前宣布離職，鄒倩琳則表示最喜歡報導獨家新聞。（圖／翻攝自徐湘華、中天主播 鄒倩琳臉書）

而前中天主播鄒倩琳2015年到世新大學演講分享甘苦談，過去她常跑娛樂新聞，透露有次在香港訪問到休傑克曼，準備回台灣時竟在機場遇到颱風攪局，導致飛機延誤，鄒倩琳抓準機會頂著素顏在機場直播連線，將颱風的第一手畫面傳回台北，雖然辛苦，也是滿足感十足。

張筱芬發文。（圖／翻攝自民視新聞 張筱芬臉書）

主播張筱芬昨則分享，上主播檯時所借來的套裝正面常常很合身好看，事實上有時背後不僅有別針，還有標籤外露，先前在舊公司去樓下超商買咖啡時，常遇到民眾尷尬提醒：「那個……小姐，不好意思……你的衣服……沒穿好」，而現在新公司大樓裡就有超商，店員看多也見怪不怪，自嘲：「這樣出門你會被嚇到嗎」、「主播服前後不一樣」，粉絲回應：「原來這叫沒穿好，我都看習慣了」、「如果單純標籤外露我會提醒，但又有別針，應該就是租借衣服的關係」。